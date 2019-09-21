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İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı21 Eylül 2019 Cumartesi 22:48 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:52
İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.
Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.
Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir izmir saat kulesi alzaymır mor ışık