Türkiye
Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı21 Eylül 2019 Cumartesi 20:46 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:50
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mevlüt Çiftçi idaresindeki otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 13. kilometresindeki kavşakta, karşı yönden gelen Berkay Berktaş idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Berkay Berktaş'ın yanı sıra otomobilde bulunan Haydar, Zeynep ve Yusuf Doğan ile Fatma Dilek Berktaş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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