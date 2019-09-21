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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı21 Eylül 2019 Cumartesi 19:29 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 21:01
Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Kentte gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışı ile yoğun sis ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar ve yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA, TRT Haber
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