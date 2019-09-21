Türkiye
Mardin'de terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi21 Eylül 2019 Cumartesi 17:55 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:07
Mardin’de Kıran-2 Operasyonu'nda terör örgütüne ait 3 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Batman, Mardin ve Şırnak'ın batı kırsalında terör örgütüne yönelik Kıran-2 Operasyonu kararlılıkla sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait 3 sığınak tespit edildi.
Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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