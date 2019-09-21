Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Şoför de içemeyecek arkada oturanlar da"

Sigara yasağının genişleyeceğini duyuran Erdoğan, "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." dedi.

"Batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı"

Futbol oynadığı gençlik yıllarında kulübün tavanının sigara dumanından adeta kızardığını anlatan Erdoğan, "Kim bunlar? Sporcu. Kim bunlar? Kulübün üyeleri. Bir taraftan oyun oynarlar, bir taraftan sigara dumanları tavanın rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz, insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Önce insan demeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

"Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak"

Şu anda çalışmayı İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğünü aktaran Erdoğan, "Kapalı mekanlarda bir defa asla, dışarıda bile belli yerlerde, balkonlarda da hassasiyetlerimiz geliyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Camide bile bazen bakıyorsun unutuyor. Benim sigara karşıtı olduğumu bilenler, dışarıda sigarayı bırakıyor. Bazılarının dalgınlığına geliyor, sigara ön cepte duruyor, çekip alıyorum. Medyanın bize yardımcı olması lazım. Hep beraber bu işle mücadelemizi devam ettirelim." dedi.

Elektronik sigara

Elektronik sigara konusuna da değinen Erdoğan, "Sanki elektronik sigara neymiş? 'Dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı, yoksa zararı yok.' Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaş içine girip, onun ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da ciddi vergiler koymak durumu ile işi çözeceğiz." diye konuştu.

"Nargileyle de aynı mücadele sürecek"

Nargile konusunda da mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Öyle bir şey yok. Tam aksine, nargile sigaradan daha zararlıdır." dedi.

Kaynak: AA