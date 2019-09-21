Türkiye

Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:43 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:47

Gaziantep'te traktör sürücüsü olası bir kazayı önledi. Arızalanan biber yüklü kamyon geri kaymaya başlayınca durumu fark eden traktör sürücüsü aracını kamyonete siper etti.