Türkiye
Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu21 Eylül 2019 Cumartesi 22:43 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:47
Gaziantep'te traktör sürücüsü olası bir kazayı önledi. Arızalanan biber yüklü kamyon geri kaymaya başlayınca durumu fark eden traktör sürücüsü aracını kamyonete siper etti.
İslahiye’de Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan Devlet Demiryolları Altgeçidi çıkışı rampasında arızalanan Mehmet Gilgil’e ait 27 MA 5693 plakalı biber yüklü kamyonet rampada kaldı.
Geri geri gitmeye başlayan kamyonetteki arızayı fark eden seyir halindeki traktör sürücüsü Mustafa Çıngı, aracını dayayarak kamyoneti durdurdu ve olası bir kazayı önledi.
Gilgil, traktör sürücüsü Çıngı’ya teşekkür ederken kamyonet, İslahiye Belediyesine ait iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA