Türkiye
Adana'da orman yangını21 Eylül 2019 Cumartesi 22:52 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:49
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
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