Mersin'de fırtına dev dalgalara sebep oldu

Birçok bölgede olduğu gibi Mersin'de de dünden itibaren yağışlı hava, yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de fırtına etkili olmaya başlarken, pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Dün 50-75 kilometre hızla etkili olan fırtınanın bugün 50 ile 90 kilometre hızla olmasının beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji'de Akdeniz'deki fırtına nedeniyle dalgaların 3 ile 5,5 metreye kadar ulaşacağını belirtti. Dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren Mersin sahillerinde etkili olan dalgalar dikkat çekti. Mersin Erdemli'de de yer yer 3-4 metreye ulaşan dalgalar görüldü.