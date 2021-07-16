Aydıncık'a bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanından dün sabah saatlerinde yükselen alevler, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı.

Mersin’de dün başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangına 3 uçak, 21 helikopter ve 850 personelle müdahale ediliyor. Bölgedeki son durumu @trthaber görüntüledi.https://t.co/uk6Z17COVT pic.twitter.com/xR4d5SXUgs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2021

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor

Alevlere 3 uçak, 21 helikopter 165 arazöz, 850 personelle müdahale sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına İHA'lar da destek veriyor.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede görevli İHA tarafından kaydedilen görüntüler de basınla paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

50 ev boşaltıldı

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle 50 ev boşaltıldı.

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı. Müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da veren Pakdemirli, yangın bölgesinde sık sık incelemelerde bulunmuştu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]