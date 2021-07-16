Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kamyon ile küçükbaş hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tırdaki çok sayıda hayvan telef oldu.
Osmaniye'de Yusuf Bingöl idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyon ile aynı yöne ilerleyen Ergün Yokuş'un kullandığı küçükbaş hayvan yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile tırdaki Sabri Arıtürk yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef oldu.
Etiketler: Trafik Kazası
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