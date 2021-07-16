Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'teki FETÖ davasında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar D. ile avukatı katıldı.
Sanık Serdar D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefondan arandığını, "Fatih" kod adını kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Serdar D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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