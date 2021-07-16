Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi amacıyla Yüksekova'da operasyon düzenledi.

"Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher" adı verilen operasyonda, dedektör köpekler "Tipi" ve "Işık"la bir ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 436 pakette 220 kilo 400 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.