56 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Dr. Tamer Durdu'ya kasım ayında koronavirüs teşhisi konuldu. Ciddi solunum sıkıntısı çeken Durdu, günlerce hastanede yattı.

Ancak, 45 gün sonra eski sağlığına kavuşan Durdu'nun huzursuz günleri bitmedi.

Dr. Tamer Durdu, "10 gün boyunca ilaç kullandım. 12 gün hastanede yattım. Bir ay kan sulandırıcı kullandım. Halsizliğim, nefes darlığımın geçmesi iki ayı buldu. Eski yaşantıma dönmem uzun sürdü" diyerek o günleri anlatıyor.

"Bugün artık uyurum diyerek, uyuyamıyorsunuz"

Sağlığına kavuştuktan sonra uykusuzluk sorunu yaşadığını söyleyen Dr. Durdu, şöyle devam ediyor:

"Bugün artık uyurum, bugün uyurum diye yatağa giriyorsunuz ama uyuyamıyorsunuz. Sabah ezan okunuyor ama hala uyku uyuyamadığınızı hissediyorsunuz. Bu süreç zorlu bir süreçti. Bir yandan da mesaimiz oluyordu. Nöbetlerinize gidip geliyorsunuz derken çok zor geçti."

"Hafife alınacak bir hastalık değil"

Günde bir buçuk saat uykuyla acil servisin zorlu günlerinde de nöbete devam eden Dr. Durdu, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşıyor:

"Bu hastalık kesinlikle hafife alınacak bir hastalık değil. Grip gibi değerlendirmek çok yanlış. Kimde nasıl seyredeceğini hiçbir şekilde bilemiyoruz. Ben 25 yaşında hastamı da kaybettim."

Dr. Tamer Durdu, gördüğü ilaç tedavisi sayesinde 6 ayın sonunda az da olsa artık uyuyabiliyor.

