Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ (BUGSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşları ağırlayan AŞTİ'nin 9 günlük bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

Koç, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası kısıtlama günlerinde sakin dönem geçiren AŞTİ'nin, 1 Temmuz'da normalleşme takviminin başlamasıyla eski günlerindeki gibi yoğun ilgi görmeye başladığını anlattı. Mustafa Koç, terminaldeki esnafın COVID-19 sürecinde zor günler yaşadığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"1 Temmuz'dan sonra AŞTİ gerçek rakamlarına dönmeye başladı. Buranın standart yaz aylarındaki otobüs yoğunluğu 1300'lerde seyreder. Günlük yolcu sayısı da 80 bin düzeyinde olur. Bayram yoğunluğu dolayısıyla otobüs sayısının 1600'lere kadar çıktığı, yolcu sayısının da karşılama ve uğurlamaya gelenlerle birlikte günlük 150 bine ulaştığını görüyoruz. 9 günlük bayram tatilinde 1 milyon 200 bin vatandaşımıza ev sahipliği yapacağımızı düşünüyoruz. Her yönüyle buna hazırız, yolcularımızı bekliyoruz."

Terminalde aşılama çalışmaları da sürüyor

Bayram tatili dolayısıyla bazı firmaların düzenleyeceği ek seferlere rağmen COVID-19 öncesindeki bayram yoğunluğuna ulaşamadıklarını ifade eden Koç, esnafın eski günlerine dönmek için Sağlık Bakanlığının açıkladığı bütün kurallara uyduğunu vurguladı.

Koç, şehirler arası ulaşımın salgın için kritik bir nokta olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bütün giriş çıkışlarımızda termal kameralar ile ısı ölçer sistemlerimiz var. Ayrıca 8 adet büyük elektronik ateş ölçer bulunuyor. Otobüs firmaları HES kodu sorgulaması yapmadan bilet satamıyor. AŞTİ'de 200 kişilik temizlik ve 220 kişilik güvenlik ekibimiz 24 saat esasıyla vatandaşlarımıza hijyen hizmeti sunuyor. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak AŞTİ'de aşı uygulamasına başladık. Önce bütün esnafa ve şirket personelimizin tamamına BioNTech aşısı uyguladık. Şu anda da vatandaşlarımıza yönelik aşı hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar bir haftada 756 vatandaşımızın aşılamasını yaptık."