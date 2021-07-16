Ankara'da vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirleri alındı.

Yol yapım çalışmaları süren alanlarda sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada alınan tedbirler açıklandı.

Trafikte düzenleme

Beypazarı yolu Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 kara yolu kontrolsüz kavşağı, İstanbul yolu Veterinerlik, Selpa Sanayi Sitesi, Nurol, İmrendi ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe-İğdir arası dönüş, Tır Parkı kavşağı, Uğurlu köyü kavşağı, Konya yolu TŞOF kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar kavşağı, Ortaköy kavşağı, Gökçeyurt kavşağı, Maliye noktası ve Roketsan kavşağı 27 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyerle geçişlere kapatılacak.

Ankara-Konya, Konya-Ankara, Ankara-Samsun, Eskişehir-Ankara yollarında ve İstanbul-Ankara otoyolu girişinde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilecek.

Denetimler sıklaştırılacak

Kurban Bayramı süresince alkol, emniyet kemeri, hız, motosiklet, traktör, agresif sürücü denetimleri, helikopterle havadan denetim ve trafik yoğunluğunun olduğu bağlantı ve yol güzergahlarında drone ile havadan trafik denetimi yapılacak.

18 bin personel görev alacak

Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerine alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahını kullanmaları tavsiyesine yer verilen açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirlerin uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 15 bin personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığının da 3 bin 103 personel ile kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacakları belirtildi.