Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Sedat Peker silahlı organize suç örgütüne yönelik nisan ayında yapılan operasyonda
yeni bilgi ve delillere ulaşıldı.
Suç örgütü üyelerinin, korkutarak, restoran zinciri olan bir şirketin sahibini yağmaladıkları belirlendi.
Yağmalama suçuna karıştığı tespit edilen 18 şüpheli için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 16 zanlıdan 4'ü, emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli aranıyor.
Etiketler: Suç Örgütü
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