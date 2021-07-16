Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fren yerine gaza bastı, müstakil evin çatısına çıktı
İstanbul Beyoğlu’nda otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca müstakil bir evin çatısına çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Keskin Sokak’ta yaşandı.
Sokak içerisinde otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı da aşarak müstakil bir evin çatısına çıktı.
Evin önünde bulunan demir bariyerlerin de durduramadığı otomobilin evin çatısına çıkmasıyla ortaya çıkan gürültü, o sırada evde bulunanları korkuttu. Evde yaşayanlar panikle kendilerini dışarı attı.
Otomobilin, müstakil evin çatısına çıktığı o anlar ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otomobili iterek geri çektiler
Mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla otomobil itilerek evin çatısından geri çekildi.
Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak evin çatısında ve otomobilde hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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