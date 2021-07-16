Olay, İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Keskin Sokak’ta yaşandı.

Sokak içerisinde otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı da aşarak müstakil bir evin çatısına çıktı.

Evin önünde bulunan demir bariyerlerin de durduramadığı otomobilin evin çatısına çıkmasıyla ortaya çıkan gürültü, o sırada evde bulunanları korkuttu. Evde yaşayanlar panikle kendilerini dışarı attı.

Otomobilin, müstakil evin çatısına çıktığı o anlar ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobili iterek geri çektiler

Mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla otomobil itilerek evin çatısından geri çekildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak evin çatısında ve otomobilde hasar oluştu.