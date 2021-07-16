Öğretmen Necmettin Yılmaz, 2017 yılında Şanlıurfa'da karneleri öğrencilerine dağıttı. Yaz tatili için memleketi Gümüşhane'nin yolunu tuttu. Ancak Tunceli'de PKK'lı teröristlerce yolu kesildi. Mesleğe 1 yıl önce başlayan 23 yaşındaki Necmettin öğretmen, eli kanlı terör örgütü mensuplarınca şehit edildi.

Aradan 4 yıl geçti fakat ilk günkü acı tazeliğini hep korudu. Ardında ise gözyaşları hiç dinmeyen baba Hamit ve anne Gülay Yılmaz kaldı.

Yılmaz ailesi, oğullarını şehadetinin 4'üncü yılında kabrini ziyaret etti. Mezarının başında Kur'an okudu ve tüm şehitler için dua etti. Yılmaz ailesi, oğulları adına meyve ağaçlarından oluşan hatıra ormanı kurdu.

"Bakımını ölene kadar üstleneceğim"

Baba Hamit Yılmaz, ormanın bakımını ölene kadar üstleneceğini söyleyerek, "İyi ki bu vatan evlatlarımız var. Bu vatan için canlarını feda ettiler. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Bayrağımızın dalgalanması için nice Necmettinler var oldu, var olacak inşallah. Türkiye'nin belirli yerlerinden buraya meyve bahçesi oluşturduk Necmettin'in hayrına ve bütün ölmüşlerimizin hayrına. Burada yemesi anasının sütü gibi helal olsun" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, görev yaptığı okulda şehit öğretmenin adını taşıyan bir de kütüphane kuruldu.