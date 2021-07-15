Koronavirüs süresinde, insanların aktivitelerinin azalması ve evlere kapanması flamingo popülasyonunda artışa neden oldu. Bu nedenle Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldi.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, flamingo yavrusu kayıpları olabileceğini öngördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu duruma çok üzülüyoruz ancak doğal olan bu süreç dışarıdan müdahaleye açık değil. Bu tür canlı kayıpları herkesi üzüyor. Yavru flamingo kayıplarının, Tuz Gölü'ne gelen sulama kanalıyla bir alakası yok. Tuz Gölü zaten buraya gelen su kanallarından beslenmiyor. O gelen kanallarla ne flamingo ne de Tuz Gölü besleniyor. Sulama kanalları tarımsal veya başka amaçlarla kurulmuş yerler. Sulama kanallarının olduğu yerlerde flamingo olmaz. Flamingolar oralara kuluçka da yapmaz. O nedenle sulama kanallarının etkisi varmış gibi hangi niyetle yapıldığı belli olmayan ve bu şekilde toplumu yönlendirmeyi de doğru bulmuyorum."

"Yavru flamingolar kuraklıktan etkilendi"

Darılmaz, flamingo yavrusu ölümlerinin başka ülkelerde de gözlemlendiğini, doğal süreçlere dışarıdan müdahale etmek yerine onları bilimsel olarak araştırmak gerektiğini söyledi.

Flamingoların kuluçka için yabani hayvanlar ve insanların girmediği tuzlu, sığ ve acı gölleri tercih ettiğini vurgulayan Darılmaz, "Basına yansıyan görüntülerdeki sulama kanallarının yanlarına flamingolar yavrulamaz. Flamingolar o görüntülerdeki yerlere kuluçka da yapmaz. Flamingolar ulaşılmaz olmak isteyen canlılar. O yüzden Tuz Gölü'nün en ulaşılmaz kesimlerine yuva yapıyor. Bu yıl fazla gelen flamingolar Tuz Gölü'nün farklı alanlarına da kuluçkaya yattı. Buralar gölün biraz daha dış kesimleriydi. İşte bu Tuz Gölü'nün kuraklığa bağlı hızlı çekilmesinden yavru flamingolar hemen etkilendi" dedi.