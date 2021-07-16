Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir bitkisi eken Ç.G. ile babası G.G. gözaltına alındı. Baba ve oğlun evlerinde de uyuşturucu ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti.
Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı.
Ç.G.’nin babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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