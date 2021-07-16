Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otogarda bayram hareketliliği
[Fotoğraf: AA]
Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere sabah saatlerinden itibaren terminal ve bilet satış ofislerine geldi.
Otogar girişinde başlayan araç trafiği nedeniyle sürücüler, görevlilerce yönlendirildi.
Park alanlarında boş yerin kalmadığı otogarda, uygunsuz yere aracını koyan ve kurallara uymayan bazı sürücülere ceza yazıldığı görüldü.
Otogarda, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmasına yönelik anonslar yapılıyor.
Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen bazı otobüs firmalarının, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük çektiği gözlendi.
Etiketler: Kurban Bayramı
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