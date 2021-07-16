Vatandaşlar, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere sabah saatlerinden itibaren terminal ve bilet satış ofislerine geldi.

Otogar girişinde başlayan araç trafiği nedeniyle sürücüler, görevlilerce yönlendirildi.

Park alanlarında boş yerin kalmadığı otogarda, uygunsuz yere aracını koyan ve kurallara uymayan bazı sürücülere ceza yazıldığı görüldü.

Otogarda, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmasına yönelik anonslar yapılıyor.

Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen bazı otobüs firmalarının, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük çektiği gözlendi.