Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD'dan sel bölgesine 5 milyon TL destek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), sel bölgelerine 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.
Rize il genelinde, 13 Temmuz'da başlayan ve 14 Temmuz akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana geldi.
AFAD, Jandarma, JAK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, itfaiye, DSİ ve İDAK kurumlarından topla 440 personel bölgede görev yapıyor. Bölgedeki çalışmalar 112 araç, 1 gemi ve 2 helikopter ile sürdürülüyor.
AFAD Başkanlığı tarafından sel bölgesine 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.
Rize ili sınırları içinde yağışlar aralıklı olarak devam ediyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma grupları AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: AFAD
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