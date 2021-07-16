Bayramı memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin, yol telaşı başladı.

Yola çıkmadan önce araçların bakımlarının yapılması gerekiyor. Fren sistemleri, lastik havaları ve yağ seviyesi muhakkak kontrol edilmeli. Araca fazla yük alınmamalı, dikiz aynaları doğru açıyla ayarlanmalı.

"Emniyet kemeri doğru takılmalı"

Arka cama bir şey konulmamasını söyleyen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, "Yan aynaları da lütfen ön kapıları değil arka kapının tutamak yerini görecek şekilde ayarlayın.

Emniyet kemeri genelde şu pozisyonda takılır ki bu şah damarın olduğu bölgede çok risklidir.Ani frende ya da kaza anında kesinti yapabilir. Emniyet kemerimizin düzgün takılma pozisyonu sol omuz kürek kemiğine sağ kalça kemiğinin oradaki emniyet kemerinin takılı olması lazım." dedi.

Uzmanlar uzun yolda uykunun gelmesini engellemek için su tüketiminin yeterli olduğu görüşünde.

Uzun yola gidecek sürücülerin, ortalama olarak 6 ila 8 saat sürecek yolculuklarda, parçalı şekilde de olsa 2 saat dinlenmesi öneriliyor.