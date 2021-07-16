Van'ın Erciş ilçesinde dün etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Kırkpınar, Çetintaş, Bozyaka, Akbaş, Kumlubulak, Yoldere, Çubuklu, Çelebibagı, Kırkdegirmen Tekler, Çimen, Görüşlü, Örene ve Çatakdibi mahallelerinde yağış, taşkınlara yol açtı.

Taşkında 15 küçükbaş hayvanın telef oldu, çok sayıda ahır ve samanlığı su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar ise Erciş Belediyesi’ne ait iş makineleri ile kurtarıldı.

Örene Mahallesi'nde yağış meyve bahçelerine de zarar verdi. Bazı ağaçların dalları kırıldı.