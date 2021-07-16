Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'daki taşkında 15 küçükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Erciş ilçesinde dün etkili olan yağış sırasında 15 küçükbaş hayvan öldü. Çok sayıda ahır yıkıldı, meyve bahçeleri zarar gördü.
Van'ın Erciş ilçesinde dün etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Kırkpınar, Çetintaş, Bozyaka, Akbaş, Kumlubulak, Yoldere, Çubuklu, Çelebibagı, Kırkdegirmen Tekler, Çimen, Görüşlü, Örene ve Çatakdibi mahallelerinde yağış, taşkınlara yol açtı.
Taşkında 15 küçükbaş hayvanın telef oldu, çok sayıda ahır ve samanlığı su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar ise Erciş Belediyesi’ne ait iş makineleri ile kurtarıldı.
Örene Mahallesi'nde yağış meyve bahçelerine de zarar verdi. Bazı ağaçların dalları kırıldı.
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