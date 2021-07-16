İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek, normal ekmek fiyatının 1 liradan, 1 lira 25 kuruşa yükseltildiğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, fiyat artışının gerekçesi olarak un ve diğer girdi maliyetlerinde gerçekleşen artışlar gösterildi.

Yeni satış fiyatı uygulaması, 17 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

[Fotoğraf: DHA]