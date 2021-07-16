Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Halk Ekmek'te fiyat artışı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Halk Ekmek'in satış fiyatı arttı. 17 Temmuz itibarıyla 1 lira olan ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek, normal ekmek fiyatının 1 liradan, 1 lira 25 kuruşa yükseltildiğini duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, fiyat artışının gerekçesi olarak un ve diğer girdi maliyetlerinde gerçekleşen artışlar gösterildi.
Yeni satış fiyatı uygulaması, 17 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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