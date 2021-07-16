Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bayram boyunca toplu ulaşım ücretsiz
[Fotoğraf: AA]
Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Belediye Meclisi arife ve Kurban Bayramı süresinde toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı aldı.
Alınan karar gereği, kent sakinleri belediye bünyesindeki otobüslerden 19 ve 23 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz yararlanacak.
Etiketler: Kurban Bayramı
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