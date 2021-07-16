Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 9 eve koronavirüs karantinası
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine kent merkezinde bulunan 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Valilik, farklı mahallelerdeki 9 evin karantinaya alındığını açıkladı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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