Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de dev mantar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan Kamil Sezer, dev mantar buldu. Sezer, mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu söyledi.
Esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.
Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.
[Fotoğraf: AA]
Mantarı bahçesinde sergileyecek
Sezer, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını anlatarak, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti" dedi.
Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu vurgulayan Sezer, dev mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini söyledi.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 12:42
- 12:31
- 12:27
- 12:35
- 12:32
Sıradaki Haber
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz