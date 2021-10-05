Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ekipler, bir adreste çok sayıda kaçak cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 bin 19 kaçak cep telefonu ve 4 bin 38 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Olaya ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.