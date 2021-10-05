Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 2 bin 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 19 kaçak cep telefonu ve 4 bin 38 telefon aksesuarı ele geçirildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ekipler, bir adreste çok sayıda kaçak cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 2 bin 19 kaçak cep telefonu ve 4 bin 38 telefon aksesuarı ele geçirildi.
Olaya ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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