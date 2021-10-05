Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sinop ile Ordu arasında bugün beklenen fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.