Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop ve Ordu için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Orta Karadeniz'de bugün öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sinop ile Ordu arasında bugün beklenen fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi
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