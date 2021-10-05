Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Van-Tatvan kara yolu üzerinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı.
Kazada, R.İ isimli kadın kaza yerinde hayatını kaybetti, 9'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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