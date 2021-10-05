Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara-İstanbul yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da 2 tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden S.K. idaresindeki otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
Otomobili altına alan ve karşı şeride sürüklenen tır, B.T'nin kullandığı tıra çarptı.
Kazada, otomobildeki S.K, K.K. ve B.A. yaşamını yitirdi. Yaralanan tır şoförü B.T, Kazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, adli inceleme için morga gönderildi.
Etiketler: Ankara İstanbul Trafik Kazası
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