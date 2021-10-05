Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet güçleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin peşindeydi.
İstanbul'da 18 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ Terörle Mücadele İstanbul
Sıradaki Haber
İzmir'de kripto para madenciliği operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz