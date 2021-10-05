Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da, Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve Havza ilçesinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi, örgüte ait okulda çalışan öğretmen ile aktif görevde öğretmen yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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