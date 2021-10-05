Samsun'da, Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve Havza ilçesinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi, örgüte ait okulda çalışan öğretmen ile aktif görevde öğretmen yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.