Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı yağmur, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 24, Ağrı'da 19, Iğdır ve Erzincan 17, Erzurum'da 13, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 9 derece olacak.