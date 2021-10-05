Rize’de son yaşanan yağışlarda Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda 60 yaşındaki Eyüp Suiçmez’e ait evin duvarı yıkılarak salonu toprakla doldu.

Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda yaşanan heyelanın ardından yapılan taş duvar da meydana gelen heyelanda zarar görerek yıkıldı.

Önlem için yapılan taş duvar dayanamadı

Yağışların şiddetlendiği esnada evden çıkarak ailesinin yanına gittiğini, olay esnasında evde olmadığını belirten Eyüp Suiçmez, “Yağmur şiddetini arttırdıktan sonra evi terk ederek ailemin yanına gittim. Sabah ilçe merkezine gitmeden önce eve geldiğimde evin duvarının yıkıldığını, salonunun toprakla dolduğunu gördüm. Son yıllarda her tarafta afetler oluyor. Allah’tan gelen bir durum. Geçen yıl yine aynı yerde olan heyelan sonrasında afetten korunmak için taş duvar yapılmıştı ancak bu sefer daha şiddetli olunca duvarda dayanamadı” dedi.

Öte yandan Suiçmez'in zarar gören ve bir kolonu heyelanda yıkılan evinin kalan bölümünün yıkılmaması için demir çubuklar ve odun parçaları ile evine destek yapması dikkat çekti.