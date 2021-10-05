Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde, jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan uyruklu 9 göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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