İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.