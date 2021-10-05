Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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