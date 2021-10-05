Olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli OSB’de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde yaşandı.

Sanayi sitesi içinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.