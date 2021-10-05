Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 07:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Esenşehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet imalathanesinde sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekibi sevk edildi.
İmalathanenin bahçesinde bulunan paletler alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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