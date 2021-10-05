Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 87,06, ikinci doz ortalaması yüzde 72,54 olarak kayda geçti.

Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir, yüzde 79 ile Kırklareli oldu. Kenti yüzde 78,7 ile Muğla, yüzde 78,5 ile Ordu izledi.

Yüksek aşılama oranı olan şehirde, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile aile hekimliklerinde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşılama çalışmalarında Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Cerit, aşılamada ilk sırada oldukları için gururlu olduklarını kaydetti.

"Tek bir vatandaşımızın aşısız kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Aşılamadaki liderliği sürdürmek istediklerini anlatan Cerit, "Sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızı salgından korumak için gece gündüz demeden mücadele veriyor. Vatandaşlarımız da sağlık çalışanlarımızın mücadelesini görüyor ve çalışmalara en üst düzeyde katkı veriyorlar. Biz aşılama takvimine dahil edilen tek bir vatandaşımızın aşısız kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Aşılama çalışmalarının faydalarını gördüklerini anlatan Cerit, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Timur Öztürk de toplum sağlığını korumak açısından aşı olduğunu belirtti.

Yurt dışına çıkacağı için aşı olduğunu ifade eden Öztürk, aşının hiçbir yan etkisini görmediğini kaydetti.