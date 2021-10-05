Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın bugünden itibaren kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.
Günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda, Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Sağanak Fırtına Sel Hava Sıcaklıkları
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