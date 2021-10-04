Parseller Mahallesi Firüz Sokak'ta bulunan iki katlı bir iş yerinin kimyasal malzeme deposu olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. Alevlerin temas ettiği kimyasal malzemeler ve piknik tüpü patladı. Olayda bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle binanın duvarları yıkıldı. Binadan dökülen molozlar park halindeki bir araca hasar verdi.

Patlama anı kamerada

Alevlerin iş yerini sardığı sırada meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle vatandaşların paniklediği görüldü.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.