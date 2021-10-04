Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazeteci Ali Öcal hayatını kaybetti
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre gazeteci Ali Öcal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ali Öcal için yarın saat 11.00'de 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlenecek.
Öcal'ın cenazesi ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, ikindi namazını müteakip Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Öcal'ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve başkentin spor kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.
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