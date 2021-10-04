Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan evlerinin penceresine çıkan bir çocuk, 11'inci kattan düştü.

Site içindeki yeşillik alanın yanında bulunan yola düşen çocuğu görenler, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. 14 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuk yere düştükten sonra yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yeri inceleme ekipleri de çocuğun düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.