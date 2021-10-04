Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te teröristlerin katlettiği 37 vatandaş anıldı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen 37 kişi dualarla anıldı.
Şehitler için Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerindeki şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Törene, mülki ve askeri erkanın yanısıra vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
1993 yılında Daltepe ve Kalkancık köylerinde çoğu çocuk ve kadın 37 kişi, PKK'lı teröristlerce katledilmişti.
Etiketler: PKK/YPG Şehit Terörle Mücadele
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