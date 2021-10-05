Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç su kanalına devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde hafif ticari aracın yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki hafif ticari araç, İstanbul istikameti Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevkisinde bariyerleri aşarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ö.H. ve M.A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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