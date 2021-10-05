Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güngören'de minibüs tramvay yoluna devrildi
[Fotoğraf: AA]
Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.
Abdi İpekçi Caddesi Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tramvay yoluna devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı.
Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Servis Aracı Trafik Kazası
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