Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 33,77 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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