Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de denizanaları sahile vurdu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda denizanası sahile vurdu.
Mersin'in Silifke kıyılarında denizanası istilası yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar durumu fark ederek Silifke Çevre Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Müdürlüğün konuyla ilgili inceleme başlatacağı öğrenildi.
Etiketler: Mersin
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